No ar em ‘Vai na Fé’, Henrique Barreira protagoniza ‘A Vida Pela Frente’, nova série do Globoplay

Considerado uma das revelações de ‘Vai na Fé‘ em seu primeiro trabalho na TV, o ator Henrique Barreira também pode ser visto atualmente na nova série do Globoplay, ‘A Vida Pela Frente‘.

Dirigida por Leandra Leal e Bruno Safadi, a produção reflete a intensidade do final da adolescência, o início da vida adulta e seus dilemas atemporais.

Henrique vive um dos personagens principais, Vicente, um playboy dos anos 90 que gosta de socializar, fazer piada, de ser o engraçado da turma e tem muito pouco jeito com quem é diferente dele, além de ser impulsivo, chegando violento e bruto em alguns momentos.

A estreia do ator na TV seria em “Malhação: Eu Quero É Ser Feliz”, dos Irmãos Carvalho, que acabou sendo cancelada. Seu primeiro projeto no audiovisual, filmado no primeiro semestre de 2022, foi então a série “A Vida Pela Frente”.

“Foi algo indescritível em termos de experiência como ator e também como aprendiz do ambiente do audiovisual. Esse projeto foi muito especial. Contar uma história com a complexidade das questões da juventude retratadas num roteiro incrível foi o melhor “pontapé inicial” que eu poderia ter”, comenta.

Com “Vai na Fé” chegando na reta final e o sucesso de “A Vida Pela Frente”, Henrique Barreira se prepara para voltar ao teatro no segundo semestre com uma peça sobre paternidade. A carreira do ator começou em 2012 na famosa escola de teatro “O Tablado”, onde ele ficou até 2020.

