Neymar exibe novo visual nas redes sociais e divide opiniões

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/11/2023 - 16:34 Para compartilhar:

Neymar resolveu mudar o visual e apareceu nas redes sociais, neste domingo, 12, com o cabelo raspado. O atacante compartilhou uma foto nos Stories do Instagram. “Domingou”, escreveu ele ao exibir o novo look.

+ Al-Hilal deve suspender contrato de Neymar a pedido de Jorge Jesus; entenda

Neymar se recupera de uma grave lesão no joelho e deverá ficar fora de ação por pelo menos seis meses.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o novo look. “Nem reconheci”, disse um. “Gostei”, falou uma outra. “As novas configurações de ‘calvão de cria’ foram atualizadas”, escreveu outro. “Ficou horrível”, afirmou mais uma.

Confira o post de Neymar abaixo:

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias