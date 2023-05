Nasce Caio, segundo filho de Tata Estaniecki e Julio Cocielo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/05/2023 - 3:10 Compartilhe

A família aumentou! No último domingo (21), Tata Estaniecki e Julio Cocielo deram as boas-vindas ao pequeno Caio, segundo filho do casal.

Irmão de Beatriz (3), primogênita dos influenciadores, o menino já recebeu alta e foi para casa na segunda-feira (22).

“Nossa família agora tá completa”, escreveu Tata, em uma foto publicada em seu Instagram. Em outra postagem, que reunia uma sequência de fotos dos dois filhos, ela se derreteu: “Eu amo mais que tudo nesse mundo! Só de escrever essa legenda meus olhos encheram de lágrimas!”

O youtuber, por sua vez, brincou: “Te amo Caio, se prepara que o seu pai faz piada com tudo. A Bibi já acostumou, ela adora ouvir baboseira e se divertir junto, igual foi nessa foto. Agora vai ser sua vez.”

Confira:

