Namorada de influencer Toguro é extubada após complicações pós-parto

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/09/2023 - 8:02 Compartilhe

Tiago Toguro, influenciador digital de 29 anos, usou as suas redes sociais, na madrugada desta sexta-feira, 8, para atualizar o estado de saúde da sua namorada, Nara Paraguaia. Ela havia sido intubada após dar à luz o primeiro filho do casal, Gael. Além disso, precisou passar por uma histerectomia, removendo o útero.

Nos Stories, do Instagram, Toguro chamou o episódio de ‘milagre’, explicou que Nara foi extubada, está acordada, mas que seguirá na UTI. Ele chegou a exibir uma foto dela, ainda na UTI, olhando uma foto do filho do casal, que ela ainda não pôde conhecer pessoalmente.

“Era pra ela ser desentubada [sic] amanhã (8), mas ela acordou hoje (7). O único problema é a ansiedade que ela está pra ver o filho. Não está conseguindo dormir. Precisa dormir pra descansar”, começou.

“Perdeu muito sangue, no total foram três litros. Vamos fazer exame pra ver se ela precisa de mais sangue. A gente está nessa luta, precisa sair da UTI. E ela tá desesperada pra ver o filho, porque ela sonhou muito com esse filho. Primeira vitória é a intubação e agora segunda vitória é sair da UTI pra ela ver o filho”, completou Toguro.

Em outro vídeo, Toguro falou sobre o estado de saúde de Gael e também de Nara. “O bebê está 100% bem, está suplementando – porque não tem o leite materno – mas está corado, tomou as vacinas”, explicou.

“Nara está acordada, está falando, está comendo. Incrível, milagre! Ainda está na UTI, tem muito chão pela frente. Não vou postar o rostinho dele até Nara sair dessa. Vamos postar os três juntos, mas ele tem meu nariz, narigão, e os olhos da Nara”, completou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias