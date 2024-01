Namorada de Davi, do ‘BBB24’, desabafa sobre etarismo e ataques: ‘Medo do que virá’

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 24/01/2024 - 15:05 Para compartilhar:

Participante do grupo Pipoca do “BBB24”, Davi Brito, de 21 anos, namora há um ano e sete meses com Mani Reggo, de 41. Com a visibilidade do motorista de aplicativo no programa, o relacionamento ganhou destaque entre o público e tem sido alvo de críticas.

Nas redes sociais, as fotos do casal ganharam mensagens de ataque e preconceito a Mani, que é empreendedora em Salvador (BA) e tem um filho de 25 anos. “As pessoas estão me definindo como ‘a namorada mais velha de Davi’, esquecendo que temos uma história de luta, que temos uma vida. Me atacam, falam da minha idade e do meu peso”, conta à ISTOÉ Gente.

Mani está surpresa com a repercussão da diferença de idade no relacionamento. Críticas sobre esse aspecto são apontadas como etarismo. “O etarismo é um preconceito que muitas vezes passa despercebido e impede que as pessoas mais velhas prossigam com seus sonhos e metas pessoais”, explica Talita Molinari, psicóloga especialista em neuropsicologia.

A empreendedora é a primeira namorada do participante do BBB24. Eles se conheceram no trabalho dela, uma barraca de lanches. Em menos de uma semana após o primeiro encontro, o motorista se mudou para a casa da Mani. “O Davi é muito maduro, muito responsável. A nossa diferença de idade não interfere em nada”, garante ela, que o define como “grande parceiro”.

Mani aponta que o etarismo em relação a ela reflete outras questões sociais: “Acho essa uma discussão importante. Para as pessoas, as mulheres não podem se envolver com homens mais novos, mas se fosse contrário estaria tudo bem. Além disso, se eu não fosse uma mulher preta e da periferia e estivesse dentro dos padrões de beleza, acho que as pessoas não estariam tão interessadas nisso”.

A proporção dos ataques a preocupa. “A fama traz o medo. É tudo muito novo. Tenho medo do que virá, como vou lidar com tudo isso, como a gente vai conseguir resolver algumas situações, porque as pessoas já me atacam hoje, falando da minha idade e do meu peso, acredito que isso pode intensificar.”

Sobre a relação com Davi pós-BBB, Mani se sente segura. “Tenho certeza do amor dele, confio nele e sei a história que a gente construiu junto”, destaca.

O casal conta com apoio da família e tem planos de ter filho e oficializar a união após o reality show. O pai do participante, que é pastor, deve ser responsável por ministrar o casamento na igreja.

“Essa questão da diferença de idade está vindo à tona agora, por causa da exposição. Idade não é parâmetro para nada. Idade não te paralisa de poder fazer o que quer e estar com quem você quer, com quem você ama”, reflete Mani.

A empreendedora exalta o relacionamento e destaca que pode sempre contar com Davi. “Apesar da diferença de idade, me sinto segura do lado dele. Davi é um homem que tem um coração muito grande, ele gosta de ajudar. Os ideais dele são parecidos ou iguais aos meus”, pontua.

O jogo de Davi no ‘BBB24’

Enquanto muitos tentam diversas vezes por uma vaga no BBB, Davi conseguiu entrar de primeira. Mani foi quem apresentou o reality para ele, quando começaram a namorar. Para tentar mudar sua vida e da família, o motorista decidiu sozinho se candidatar.

A namorada reforça a torcida e garante que Davi está mostrando quem realmente é. “Ele é muito sincero, se posiciona, fala o que pensa. Isso pode soar como uma forma de arrogância, prepotência, mas não é. Ele é daquele jeito. Ele não gosta de injustiça e nem de falsidade. Não gosta de mentira e se exalta quando sabe que está certo e dizem que ele tá errado”, conta.

A parceria de Davi com Isabelle tem apoio de Mani. Segundo ela, amizades leais são importantes. “Eu me vejo nela quando ela fala algumas coisas para ele. Sou como ela, chego junto, falo que ele precisa pensar um pouquinho mais antes de falar. Muitos conselhos que ela deu a ele, eu também já dei”, finaliza.

