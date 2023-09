Musk corta parte da equipe de combate a desinformação eleitoral

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 28/09/2023 - 2:32 Compartilhe

A empresa de mídia social X de Elon Musk, antigo Twitter, está cortando mais da metade de sua equipe encarregada de combater a desinformação ligada às eleições antes das eleições presidenciais de 2024, de acordo com um relatório.

X demitiu quatro funcionários de integridade eleitoral, incluindo o chefe da equipe, baseado na Irlanda, informou a UPI citando um relatório do The Information.

Os executivos da plataforma de mídia social disseram à equipe em Dublin que “não era necessário ter funcionários de integridade baseados na Europa”, informou o meio de comunicação, citando três pessoas familiarizadas com o assunto.

As demissões significam que a equipe foi reduzida para menos da metade na América do Norte, informou o veículo.

Musk pareceu confirmar o relatório na X quarta-feira.

“Ah, você quer dizer a equipe de ‘Integridade Eleitoral’ que estava minando a integridade eleitoral? Sim, eles se foram”, ele tuitou.

A empresa tinha cerca de duas dúzias de funcionários dedicados à integridade eleitoral antes de Musk a comprar por US$ 44 bilhões no ano passado. Agora, supostamente pode haver no máximo seis funcionários restantes.

A redução ocorre depois que Musk sinalizou que reforçaria a equipe. O Post relatou anteriormente que havia um plano para aumentar a chamada equipe de “Confiança e Segurança” de X para monitorar a desinformação.

A CEO da X, Linda Yaccarino, também disse recentemente ao Financial Times que a empresa estava planejando expandir suas equipes de segurança e eleitorais globalmente.

X também desativou um recurso que permite aos usuários relatar informações incorretas sobre as eleições na plataforma, disse uma organização de pesquisa na quarta-feira, informou a Reuters.

Depois de lançar pela primeira vez em 2022 o recurso que permitia que as contas relatassem uma postagem que considerassem politicamente enganosa, o aplicativo removeu essa categoria de seu menu suspenso em todos os lugares, exceto na União Europeia, disse o pesquisador Reset.Tech Australia.

