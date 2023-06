Murilo Huff surpreende influenciadora com pedido de namoro: ‘Transbordando felicidade!’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/06/2023 - 22:04 Compartilhe

Agora é oficial! O cantor Murilo Huff decidiu pedir a mão da influenciadora digital Gabriela Versiani em namoro. E não foi um pedido qualquer! O sertanejo preparou uma surpresa toda especial que encantou a amada.

Os dois já estavam juntos há algumas semanas e até comemoraram o Dia dos Namorados em clima de romance, mas somente agora o sertanejo tomou a iniciativa.

Nesta terça-feira (20), Gabriela compartilhou com os seus seguidores o momento do pedido. Ela usou a sua conta no Instagram para publicar um vídeo que registra os momentos de suspense que a levaram até a surpresa preparada pelo cantor.

Nos registros, o ex de Marília Mendonça venda a morena e a ajuda a descer do jatinho particular que os levou ao local preparado por ele: uma área aberta toda decorada para o pedido especial.

Ao conferir com os próprios olhos o que a esperava, Gabriela não pôde segurar a emoção e abraçou o cantor, toda sorridente.

“Quando ‘uma cigana leu a sua mão’, ela também te disse que merecíamos o que estamos vivendo agora? Desde o primeiro dia que nos conectamos, soube que merecíamos um amor leve, tranquilo e com um propósito maior!”, escreveu ela na legenda da publicação.

“Eu tô transbordando felicidade! Hoje tenho certeza que sou a mulher mais feliz do universo! Estarei sempre do seu lado”, declarou-se ela.

Recentemente, Gabriela foi questionada na sua caixinha de perguntas sobre como conheceu o sertanejo.

“Cara, era pra ser só uma gravação de clipe, sabe (risos)? Depois a gente vem contar para vocês, porque a história é boa”, comentou ela.

Confira a publicação de Gabriela Versiani no Instagram:

