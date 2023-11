Mirassol goleia Atlético-GO e chegará com chance de acesso à rodada final da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/11/2023 - 19:39 Para compartilhar:

O Mirassol chegará à última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com chance de acesso. Isso é possível graças à vitória por 4 a 1 diante do Atlético-GO na tarde deste sábado, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela 37ª rodada. Em jogo bem movimentado, o time paulista venceu com gols de Chico Kim, Thalisson Kelven, Zé Roberto e Cristian, enquanto Dodô descontou.

A vitória foi fundamental para o Mirassol, que chegará a última rodada com chance de acesso. O time aparece em sétimo lugar com 60 pontos. Apesar da distância na posição, está apenas a um ponto do quarto colocado Vila Nova, com 61. Atlético-GO, com 61, e Novorizontino, com 60, também estão à frente. A derrota foi amarga para o time goiano, que confirmaria o acesso em caso de vitória.

Na última rodada, que será realizada no sábado (25), às 17h, o Mirassol visitará o Tombense, que luta contra o rebaixamento, no Almeidão, em Tombos (MG). Já o Atlético apostará suas últimas fichas diante do Guarani, no Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

O primeiro tempo foi bastante movimentado do começo ao fim e, logo aos três minutos, o Mirassol abriu o placar. Thalisson Kelven dá lindo passe do campo defensivo e deixa Chico Kim na cara do gol. Ele invadiu a área pela direita e, mesmo sem muito ângulo, conseguiu deslocar o goleiro.

Depois, o Mirassol chegou a comemorar um pênalti marcado em cima de Lucas Ramon, mas o árbitro cancelou a marcação após revisão no VAR e ainda deu cartão amarelo ao jogador por simulação.

Lucas Ramon voltou a ser protagonista quando fez falta muito perigosa, a princípio fora da área. Mas o VAR chamou novamente o árbitro, que marcou pênalti. O Atlético-GO, porém, perdeu a chance de empatar, pois o chute de Luiz Fernando parou na trave de Alex Muralha, que acertou o lado.

Outro nome que voltou a aparecer ainda no primeiro tempo, novamente de forma positiva, foi o de Thalisson Kelven. Depois da assistência, o zagueiro do Mirassol ampliou o placar aos 46 minutos. Curiosamente, quem deu a assistência foi Chico Kim, cobrando falta com precisão para que seu companheiro pudesse completar de cabeça.

O segundo tempo também começou bem agitado e o Mirassol teve um pênalti a favor aos quatro minutos. Na cobrança, Zé Roberto parou em defesa do goleiro Ronaldo, mas o atacante aproveitou o rebote e fez 3 a 0.

Aos 20 minutos, Dodô, que tinha acabado de entrar, diminuiu para o Atlético-GO. Ele aproveitou falha na defesa e finalizou de fora da área. O gol animou os visitantes, que tiveram outra grande chance em cabeçada de Matheus Peixoto, mas Alex Muralha fez grande defesa.

Apesar do susto, o Mirassol fez o quarto gol com Cristian. Ele também tinha acabado de entrar e foi outro que aproveitou falha defensiva para deixar sua marca aos 35 minutos. O gol freou a reação do Atlético e o Mirassol se segurou bem para confirmar a vitória.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 4 X 1 ATLÉTICO-GO

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Manoel; Neto Moura (Camilo), Danielzinho e Chico Kim; Fernandinho (Julimar), Zé Roberto (Cristian) e Negueba (Flávio). Técnico: Mozart Santos.

ATLÉTICO – Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Alix Vinicius e Lucas Esteves; Matheus Sales (Rhaldney), Baralhas e Shaylon (Airton); Kelvin (Dodô), Matheus Peixoto e Luiz Fernando (Matheus Régis). Técnico: Jair Ventura.

GOLS – Chico Kim, aos três, e Thalisson Kelven, aos 46 minutos do primeiro tempo. Zé Roberto, aos quatro, Dodô, aos 20, e Cristian, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lucas Ramon, Neto Moura e Zé Roberto (Mirassol). Bruno Tubarão (Atlético).

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).





RENDA – R$ 48.860,00.

PÚBLICO – 3.625 pagantes.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

