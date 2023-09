Mii Guedes, dançarina que trabalhou com IZA, está desaparecida no Rio de Janeiro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/09/2023 - 9:28 Compartilhe

A dançarina Mileide Guedes, mais conhecida como Mii Guedes, está desaparecida no Rio de Janeiro. Segundo informações do gshow, obtidas com a família, ela foi assaltada, levou um tiro na perna e deixou o hospital à revelia.

A dançaria já trabalhou com a cantora renomada IZA e iria se apresentar com a artista na próxima semana, no show do ‘The Town’, em São Paulo.

Nas redes sociais, IZA chegou a publicar a foto de Mii, pedindo a ajuda dos seguidores para que ela seja encontrada.

A família de Mii, ainda segundo o gshow, acredita que a dançarina pode estar sofrendo de um surto psicótico. Um familiar está a caminho do Rio para tentar encontrar e levar a artista de volta para sua casa.

