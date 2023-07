Mattel já tem planos para 45 filmes de brinquedos após sucesso midiático de ‘Barbie’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 16:44 Compartilhe

O filme Barbie, da diretora Greta Gerwig, nem chegou aos cinemas e já aponta para a Mattel um caminho: o investimento em produções cinematográficas sobre seus brinquedos. Executivos da companhia já entenderam esse rumo e têm planos para 45 filmes de pequenos brinquedos, como mostrou reportagem da revista The New Yorker.

A lista de próximos projetos inclui produções de He-Man: Masters of the Universe, que será estrelado por Kyle Allen, e Polly Pocket de Lena Dunham. Entre as 45 projetos que já estão em desenvolvimento está um filme sobre o personagem astronauta Major Matt Mason, que deve ser estrelado por Tom Hanks; um filme do Hot Wheels, de JJ Abrams; e outro sobre os famosos bonecos de luta Rock ‘Em Sock Em Robots, que terá Vin Diesel.

Nestes projetos está também o filme sobre o dinossauro roxo Barney de Daniel Kaluuya, divulgado neste mês, que promete ser uma produção surrealista para adultos.

Ainda segundo a matéria, será feita uma busca pelos “baús” de brinquedo da Mattel para identificar aqueles que podem ter histórias próprias nas telonas.

