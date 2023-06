Marcos Pitombo confirma relacionamento com diretor de marketing

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/06/2023 - 17:13 Compartilhe

O ator Marcos Pitombo está namorando o diretor de marketing Iasser Hamer Kaddourah. A informação foi confirmada pela assessoria, de acordo com o site da revista Quem, em publicação neste domingo (17).

O casal esteve junto na comemoração pelo aniversário de 41 anos do artista, na noite do último sábado (16), no show do Jota Quest, em Porto Alegre, em show especial pelos 25 anos da banda.

Iasser parabenizou o ator com uma publicação em seus Stories ao publicar uma imagem dos dois, acompanhada de uma declaração de companheiros e admiração.

“Esse é o cara que me inspira nesse planeta. A vida é um filme ao seu lado e eu só desejo tantos mais castelos para construirmos juntos. Feliz aniversário”, desejou o diretor.

Marcos Pitombo tem trabalhos na TV como como Malhação, Orgulho e Paixão e Salve-se Quem Puder.

Confira a publicação de Iasser Hamer no Instagram:

