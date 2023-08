Maquiador de famosas, Rico Tavares tem piora e pode ficar tetraplégico, diz boletim médico

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/08/2023 - 21:12 Compartilhe

O maquiador das estrelas Ricardo Tavares continua na UTI Hospital Estadual Alberto Torres, na cidade de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com boletim médico divulgado nesta terça-feira (29), existe 90% de chance de Rico ficar tetraplégico.

Amiga do maquiador, a atriz Danni Suzuki falou sobre o estado de saúde de Rico nos setores de seu Instagram.

“E pros amigos que ainda estão perdidos tentando entender, Ricardinho teve um grave traumatismo craniano, ficou com vários edemas bastante graves. Ele também teve um trauma na coluna cervical, na C7, acho que atingiu um pouco da C6 e C4 também […] a gente não sabe o quanto atingiu na medula cervical”, desabafou ela.

No dia anterior, Danni já havia atualizado o estado de saúde do amigo e contou que as “observações médicas não são as melhores”.

Rico estava desaparecido no dia 22 deste mês e foi encontrado na última quinta-feira (24).

De acordo com uma fonte do jornal Metrópoles, Rico teve uma grave parada cardiorrespiratória nesta terça-feira (29), o que agravou ainda mais o seu quadro.

Ainda segundo a fonte, os médicos estariam tentando diminuir a sedação para realizar uma ressonância magnética.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DANNI SUZUKI (@danisuzuki)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias