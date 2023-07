Mãe dos filhos de Rodrygo, do Real Madrid, comenta impasse em registro de paternidade e desabafa sobre ausência do pai; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/07/2023 - 8:33 Compartilhe

Pamella Souza, mãe de Ravy e Rayan, frutos do relacionamento com o jogador Rodrygo, desabafou em suas redes sociais sobre o impasse do atacante para registrar as crianças. No Instagram, a influenciadora também respondeu outros questionamentos sobre a paternidade do atleta do Real Madrid e desabafou sobre a ausência do jovem na criação dos filhos.

Ao ser questionada se Rodrygo já havia registrado os gêmeos, Pamella afirmou que o processo ainda não aconteceu, uma vez que o jogador está em um impasse com seus sobrenomes.

“Não, ele não registrou os bebês ainda. (…) Não registou por causa do sobrenome que ele não quer. Se eu contar tudo aqui, gente, fico até amanhã. Prefiro evitar, porque agora tudo é processo, né?”, respondeu Pamella.

De acordo com a colunista Fabia Oliveira, Rodrygo não quer agregar o sobrenome Goes aos meninos, mas sim o Silva. Já Pamela deseja que Ravy e Rayan recebam o mesmo nome usado pelo jogador.

A influenciadora também desabafou sobre pensão e a ausência do jogador na festa de aniversário dos filhos. Em outra caixa de perguntas, Pamella ainda comentou sua ausência de festas, enquanto Rodrygo se diverte nas melhores noitadas. Confira!

