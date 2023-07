Lula diz que deve operar o fêmur em outubro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 10:02 Compartilhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que deve operar a cabeça do fêmur em outubro. Essa seria a janela de oportunidade para fazer a cirurgia e se recuperar em meio aos compromissos da Presidência da República, segundo ele. Lula citou como exemplo compromissos internacionais, como a reunião dos Brics, na África do Sul, e a conversa que teve com a Nasa sobre monitoramento da Amazônia.

O presidente disse que quer passar pelo procedimento para parar de sentir dor. Ele afirmou que sente dores no osso há tempos, e que isso afeta seu humor. “Você fica uma pessoa chata e ninguém quer dar bom dia por medo de levar um esporro”, declarou em sua live semanal.

Lula disse que no fim de semana, em São Paulo, fez um teste para o tratamento no fêmur. Segundo ele, a dor foi aliviada momentaneamente e depois voltou. O presidente disse que confia no vice, Geraldo Alckmin, para comandar o governo durante seu provável afastamento para se recuperar da cirurgia.

