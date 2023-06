Luísa Sonza faz pose de topless em bastidores de gravação: ‘Processo criativo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/06/2023 - 20:23 Compartilhe

A cantora Luísa Sonza, 24 anos, compartilhou registros dos bastidores do documentário que ela está gravando sobre sua vida e sua carreira.

Nesta sexta-feira (30), ela usou a sua conta no Instagram para aguçar a curiosidade do público com o que vem por aí e surgiu fazendo topless à beira da piscina.

Nos cliques, ela usa boné, óculos escuros e somente a parte inferior de um biquíni preto. Para evitar problemas com a publicação nas redes sociais, a cantora fez edição das fotos colocando um “x” em cima dos seios.

“Em breve na Netflix”, brincou a cantora ao legendar a publicação.

Luísa já falou anteriormente sobre a produção. Ainda sem data de estreia, o documentário vai mostrar os conflitos e trajetória da artista.

“O público vai poder se aprofundar no meu processo criativo. Quando você é artista, a vida particular e a profissional se misturam e eu acho que é isso que as pessoas vão ver. Eu gosto de viver e contar as minhas experiências pessoais nas músicas”, declarou ela.

