Luísa Sonza dá o recado em camiseta sugestiva e agita web: ‘Meu ex é meu maior fã’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 18:13 Compartilhe

Luísa Sonza, 24 anos, deixou os fãs eufóricos com uma publicação provocadora e sugestiva. Nesta quarta-feira (21), a cantora publicou, em sua conta no Instagram, alguns cliques usando camiseta que dava o recado: “My ex is my biggest fan” (Meu ex é meu maior fã).

O texto escrito em inglês foi o suficiente para os seguidores entenderem como uma provocação ao seu ex-marido, o humorista Whindersson Nunes.

“Já pode comentar, todos te apoiamos”, comentou uma seguidora, marcando a arroba do comediante. “Whindersson Nunes, venha ver esse espetáculo de mulher”, convidou outra.

Nos registros publicados, Luísa parece estar curtindo a noite ao lado de amigos, em bate-papo regado a vinho.

Em muitos comentários, fãs brincaram dizendo serem eles o maior fã da artista. Não demorou e o próprio Whindersson Nunes se manifestou.

“Nos comentários, todo mundo virando ex. Jogar do penhasco, ninguém quer, né? Tô brincando, gente. Brincadeira”, escreveu o artista, completando com emojis.

A cantora Pabllo Vittar entrou na brincadeira e quis saber: “A gente é ex?”, escreveu ela sugerindo ser a maior fã da funkeira.

Confira a publicação de Luisa Sonza no Instagram:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias