Loco Abreu, aos 44 anos, anuncia aposentadoria em seu 31° clube na carreira Uruguaio atuará pela última vez em Sud América e Liverpool, pelo Campeonato Uruguaio

O inesgotável Sebastián “Loco” Abreu anunciou que irá encerrar sua carreira nesta sexta-feira. Com 31 clubes no currículo e 27 anos após iniciar sua trajetória no futebol, o ídolo do Botafogo entrará em campo pela última vez defendendo o Sud America, pelo Campeonato Uruguaio, às 15h (horário de Brasília), diante do Liverpool. A informação foi dada pela rádio uruguaia Sport 890 e confirmada pelo clube.

+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro 2021!

E MAIS:

Este viernes, “El Loco” Washington Sebastián Abreu se retira del fútbol profesional, y la IASA tiene el orgullo de acompañarlo en el cierre de esta gran historia. Un enorme para él, en nombre de todo el fútbol uruguayo. pic.twitter.com/QUEX1k9Vcg — Sud América (@IASA1914) June 10, 2021

Loco Abreu marcou seu nome na história do futebol brasileiro atuando pelo Botafogo. No Rio, viveu o auge da carreira e teve uma passagem avassaladora pelo alvinegro. Em 105 partidas, marcou 62 vezes, sendo o mais icônico deles a cavadinha contra o Flamengo, pela decisão do Campeonato Carioca de 2010. Além do Botafogo, ele também atuou por Figueirense, Bangu e Athletic, de São João Del Rei, em Minas Gerais.

+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!

Na seleção do Uruguai, sua loucura também ficou eternizada. Em 2010, nas quartas de final da Copa do Mundo da África do Sul, o atacante sacramentou o avanço celeste nas penalidades convertendo também de cavadinha a última cobrança. Defendendo seu país, Abreu marcou 26 gols em 70 partidas e participou da edição de 2002 da Copa, sediada no Japão e Coreia.

Fora das quatro linhas, Loco Abreu pretende continuar no futebol. Ele já foi treinador e jogador do uruguaio Boston River e do salvadorenho Santa Tecla.

E MAIS:

Veja também