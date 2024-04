Liverpool perde para o Crystal Palace (1-0) e se complica na luta pela Premier

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/04/2024 - 13:38 Para compartilhar:

O Liverpool sofreu em seu estádio sua terceira derrota da temporada no campeonato inglês, neste domingo (14), contra o Crystal Palace (1-0), um revés que reduz as chances dos ‘Reds’ de lutar pelo titulo da Premier League a seis dias do fim.

A equipe comandada por Jurgen Klopp ocupa o terceiro lugar com 71 pontos, dois a menos que o Manchester City (1º, 73 pontos), que é o atual líder enquanto espera o jogo do Arsenal (2º, 71 pontos) contra o Aston Villa, também neste domingo, em Londres.

“Faltou convicção à equipe em campo”, resumiu o técnico Jurgen Klopp após o jogo em entrevista à BBC.

Em uma semana, o Liverpool enterrou muitas das suas chances na Premier League, com o empate na visita ao Manchester United (2-2) e a derrota diante do Palace, a primeira no campeonato desde a sofrida contra o Arsenal, em janeiro.

Além disso, este golpe acontece três dias depois da dura derrota nas quartas de final da Liga Europa contra a Atalanta (3-0), em Anfield.

Neste domingo, o Liverpool voltou a ficar atrás no placar em seu estádio, pela quinta vez nos últimos seis jogos do campeonato, após sua defesa exercer uma marcação muito suave sobre Eberechi Eze, que não perdoou (14′).

Depois deste mau começo, os ‘Reds’ pisaram no acelerador para tentar virar o placar, mas quase sofreram o segundo gol, defendido na linha por Andy Robertson (18′).

“Hoje foi muito frustrante, tantas chances de gol”, lamentou o escocês na Sky Sports. “Os atacantes têm de fazer melhor, mas os defensores, como um bloco defensivo, também têm de fazer melhor”, acrescentou.

O goleiro do Crystal Palace, Dean Henderson, brilhou com defesas decisivas em chances de Luis Díaz (29′) e Darwin Núñez (55′).

Um chute na trave de Wataru Endo (27′), outro de Diogo Jota desviado por Nathaniel Clyne (73′) e um lance em que Curtis Jones ficou cara a cara com Henderson (75′) foram algumas das oportunidades mais claras do Liverpool para empatar o jogo.

“Em outro dia, essas mesmas chances poderiam ter surgido e estaríamos falando de uma vitória por 4 a 1, mas o futebol não funciona assim”, lamentou Klopp.

Mohamed Salah teve a última chance de sua equipe nos acréscimos, mas a defesa do Palace afastou (90+1).

As falhas do Liverpool “são a história dos últimos jogos e é por isso que fomos punidos neles. É difícil para nós não sofrer gols neste momento, e quando não conseguimos fazer isso você tem que marcar, é simples assim”, disse Robertson.

— Jogos da 33ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Newcastle – Tottenham 4 – 0

Manchester City – Luton Town 5 – 1

Burnley – Brighton 1 – 1

Brentford – Sheffield United 2 – 0

Nottingham – Wolverhampton 2 – 2

AFC Bournemouth – Manchester United 2 – 2

– Domingo:

West Ham – Fulham 0 – 2

Liverpool – Crystal Palace 0 – 1

Arsenal – Aston Villa

– Segunda-feira:

(16h00) Chelsea – Everton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 73 32 22 7 3 76 32 44

2. Arsenal 71 31 22 5 4 75 24 51

3. Liverpool 71 32 21 8 3 72 31 41

4. Aston Villa 60 32 18 6 8 66 49 17

5. Tottenham 60 32 18 6 8 65 49 16

6. Newcastle 50 32 15 5 12 69 52 17

7. Manchester United 50 32 15 5 12 47 48 -1

8. West Ham 48 33 13 9 11 52 58 -6

9. Chelsea 44 30 12 8 10 55 52 3

10. Brighton 44 32 11 11 10 52 50 2

11. Wolverhampton 43 32 12 7 13 46 51 -5

12. Fulham 42 33 12 6 15 49 51 -2

13. AFC Bournemouth 42 32 11 9 12 47 57 -10

14. Crystal Palace 33 32 8 9 15 37 54 -17

15. Brentford 32 33 8 8 17 47 58 -11

16. Everton 27 31 9 8 14 32 42 -10

17. Nottingham 26 33 7 9 17 42 58 -16

18. Luton Town 25 33 6 7 20 46 70 -24

19. Burnley 20 33 4 8 21 33 68 -35

20. Sheffield United 16 32 3 7 22 30 84 -54

