Karina Bacchi se pronuncia sobre polêmica com o ex-marido, Amaury Nunes

Karina Bacchi, 46 anos, resolveu se manifestar, nesta quinta-feira (14), sobre as polêmicas com o seu ex-marido, o ex-jogador de futebol Amaury Nunes, 40. Ele teve negado o direito de ser reconhecido como pai de Enrico, de seis anos, filho da apresentadora.

Na web, o assunto repercutiu e muitos internautas criticaram Bacchi por supostamente tentar encerrar o vínculo afetivo que os dois criaram durante quase cinco anos de convivência.

Por meio de seu advogado, a apresentadora alegou querer preservar o filho e disse que o processo não aconteceu da forma como foi apresentado ao público.

“Esclarece minha cliente que o processo corre em segredo de justiça e com documentos sigilosos, envolvendo a intimidade e direitos do menor, que por toda sociedade devem ser preservados, nos termos da legislação brasileira”, diz o comunicado enviado para a revista Quem, conforme publicação no site, nesta quinta-feira (14).

A nota diz, ainda, que o único objetivo da midiatização dos autos do processo envolvendo a paternidade do menor é prejudicar a apresentadora.

“Não esconde a intenção de infamar minha cliente frente a opinião pública e traçar uma infiel vitimização de uma das partes”, diz o comunicado.

O ex-atleta, que não poderá mais citar Enrico em suas redes sociais, publicou um vídeo enigmático, também nesta quinta-feira (14), no Feed de seu Instagram, em que fala sobre a importância de preservar a verdade.

