Eztec tem lucro líquido de R$ 56,706 milhões no 1º trimestre, avanço de 34,2%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/05/2024 - 18:49 Para compartilhar:

A incorporadora paulistana Eztec teve lucro líquido de R$ 56,706 milhões no primeiro trimestre de 2024, alta de 34,3% em relação ao mesmo período de 2023, de acordo com balanço publicado nesta quinta-feira, 2.

O crescimento do lucro está relacionado à melhora das margens após a conclusão de projetos que tiveram problemas. Outro ponto positivo foi o avanço das receitas financeiras, oriundas de crédito imobiliário concedido a clientes.

O Ebit (lucro antes dos juros e impostos) somou R$ 31,967 milhões, crescimento de 9,5%.

A receita líquida totalizou R$ 239,186 milhões, recuo de 4,6%.

A margem bruta da Eztec aumentou 5,7 pontos porcentuais, para 34,2%, enquanto a margem líquida subiu 6,9 pontos, para 23,7%.

A principal razão para a melhora das margens está no fim dos gastos extras da incorporadora com o atraso na entrega do residencial EZ Parque da Cidade. Além disso, a companhia já superou empreendimentos lançados entre 2019 e 2020, que tiveram a rentabilidade afetada pela disparada de custos ao longo da pandemia.

A Eztec ainda explicou que a queda na receita está associada, em partes, pela ausência de efeitos pontuais como a superação de cláusulas suspensivas em projetos (o que permite a contabilização da receita de vendas).

As despesas comerciais caíram 14,8%, para R$ 21,251 milhões. Por sua vez, as despesas gerais e administrativas cresceram 10,3%, para R$ 34,443 milhões.

A linha de equivalência patrimonial (linha que apura os projetos em que a Eztec tem sócios) gerou um ganho R$ 11,110 milhões, queda de 35,9%.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) gerou receita de R$ 30,864 milhões, alta de 26,9%.

A Eztec teve geração de caixa (sem contar distribuição de dividendos e recompra de ações) de R$ 28,982 milhões.

A incorporadora terminou o primeiro trimestre com dívida líquida de R$ 84,579 milhões, revertendo o resultado de um ano antes, quando tinha caixa líquido de R$ 180,365 milhões.

Operacional

Conforme já divulgado em relatório operacional prévio, a Eztec lançou três empreendimentos no primeiro trimestre de 2024, com um valor geral de vendas (VGV) próprio de R$ 457,5 milhões, crescimento de 260% em relação ao primeiro trimestre de 2023. A companhia informou que as vendas desses lançamentos chegaram a 22,4% da área. As vendas líquidas somaram R$ 299,6 milhões no primeiro trimestre deste ano, recuo de 19,6% na mesma base de comparação anual.

Segundo a Eztec, “passado o foco dado à performance de vendas de produtos em construção do último exercício, a companhia inicia este ano objetivando a evolução de seu volume de lançamentos.”

Contato: circe.bonatelli@estadao.com