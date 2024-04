Justiça de SP nega pedido de prisão preventiva de motorista de Porsche

Caso Fernando descumpra algumas das medidas, o juiz poderá decretar a prisão dele.

Fernando bateu o carro de luxo na traseira do Sandero de Ornaldo da Silva Viana. O motorista de aplicativo morreu depois num hospital. O amigo de Fernando, o estudante Marcus Vinicius Machado Rocha, que estava no banco do carona do Porsche, teve ferimentos graves e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital.