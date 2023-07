Jornalista Gil Rocha morre aos 64 anos, em Curitiba

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/07/2023 - 10:23 Compartilhe

O jornalista esportivo Gilberto Manoel Rocha, popularmente conhecido como Gil Rocha, morreu nesta sexta-feira, 30 de junho, aos 64 anos, vítima de complicações após um procedimento cirúrgico.

Sempre apaixonado por esportes, Gil trabalhou em rádio, foi repórter, apresentador, narrador e um dos responsáveis pela implantação do Globo Esporte no Paraná. O jornalista era casado com a também jornalista Ana Zimmerman, e deixa três filhos: Lucas, João e Pedro.

Jornalistas lamentam a morte do colega

“Gil Rocha era uma referência pra mim assim que entrei na TV Globo. Era seguidamente emprestado à Globo de Rio e SP e mandava bem demais. Excelente ao vivo e em VTs. Uma vez, nós solteiros ainda, dormiu na minha casa. Nos queríamos muito. Um beijo à Ana e toda a família. Força!”, escreveu o repórter Tino Marcos em sua conta no Twitter.

“Triste. Chocada. Impossível falar de esporte no Paraná e não falar sobre Gil Rocha. Referência, apaixonado, incentivador. A trajetória do Gil se entrelaça a do Globo Esporte. E também a minha história. Obrigada Gil por acreditar no nosso esporte, na nossa terra, e nesse menina”, escreveu a repórter Nadja Mauad.

“Ainda não estou acreditando nessa notícia! Gil Rocha foi um dos grandes parceiros de cabine! Inteligente, divertido, um mestre no jornalismo! Uma tristeza! Um grande amigo!”, escreveu o narrador Linhares Júnior.

