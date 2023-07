Johnny Depp teria sido encontrado inconsciente e banda do ator cancela shows

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 11:15 Compartilhe

O ator Johnny Depp, de 60 anos, foi encontrado inconsciente no hotel em que está hospedado em Budapeste, na Hungria, conforme informou o jornal ‘The Daily News Hungary’.

Segundo o periódico, Depp teria sido visto em Budapeste, bebendo e aparentemente indisposto e, posteriormente, precisou ser ajudado por uma equipe médica.

Membro da banda The Hollywood Vampires, o ator também não teria participado do teste de som do grupo. A banda acabou cancelando dos shows na Hungria e na Eslováquia e justificou o cancelamento alegando “imprevistos”.

Outra versão

Apesar da notícia veiculada pelo jornal The Daily News Hungary, alguns fã clubes do ator desmentiram a informação de que Depp teria sido encontrado inconsciente.

A página ‘Central Johnny Depp’, responsável por cobrir todas as notícias sobre Johnny, afirmou que o ator estava bem no dia do ocorrido e que teria até visitado alguns restaurantes.

🚨FAKE NEWS! Johnny Depp NÃO foi encontrado desmaiado no quarto de hotel, isso é MENTIRA! Ele foi visto andando no mesmo dia e indo a restaurantes, logo após ele já estava no show de sua banda. pic.twitter.com/DDaMAzpvt2 — Central Johnny Depp (@centraldepp) July 25, 2023

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias