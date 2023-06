Japão restabelece status da Coreia do Sul como nação preferencial para comércio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 17:34 Compartilhe

O Japão anunciou nesta terça-feira, 27, a decisão de restabelecer a Coreia do Sul como nação preferencial com status de comércio acelerado a partir de 21 de julho, encerrando virtualmente uma disputa econômica de quatro anos que foi ainda mais tensa devido suas amargas disputas históricas. O ministro do Comércio, Yasutoshi Nishimura, disse a repórteres que o Japão e a Coreia do Sul também concordaram em estabelecer uma estrutura para revisar e acompanhar os sistemas conforme necessário.

O Japão e a Coreia do Sul têm consertado rapidamente seus laços à medida que aprofundam a cooperação de segurança de três vias com Washington em resposta às crescentes ameaças regionais da Coreia do Norte e da China. O restabelecimento do status preferencial da Coreia do Sul no próximo mês encerraria uma disputa que começou em julho de 2019, quando o Japão removeu a Coreia do Sul de sua “lista branca” de países que receberam aprovações rápidas no comércio, à medida que os laços se deterioravam devido à compensação pela ações de guerra japonesas.

O Japão reforçou os controles de exportação dos principais produtos químicos usados por empresas sul-coreanas para fabricar semicondutores e monitores, levando a Coreia do Sul a registrar uma reclamação na Organização Mundial do Comércio (OMC) e remover o Japão de sua própria lista de países com status comercial preferencial.

Seus laços melhoraram rapidamente desde março em uma iniciativa do governo do presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol para resolver disputas decorrentes de compensação para trabalhadores forçados coreanos durante a guerra. Yoon também viajou a Tóquio para conversar com o primeiro-ministro Fumio Kishida e concordou em reconstruir a segurança e os laços econômicos dos países. Após as negociações, a Coreia do Sul retirou sua reclamação na OMC.

O Japão confirmou simultaneamente a remoção dos principais controles de exportação de produtos químicos. A Coreia do Sul também restabeleceu o status comercial preferencial do Japão. Fonte: Associated Press

