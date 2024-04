Iza detalha descoberta da gravidez e mostra reação da família com a novidade; assista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/04/2024 - 8:21 Para compartilhar:

Iza está grávida de três meses de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o jogador Yuri Lima. Na última sexta-feira, 12, a cantora fez uma live para cantar músicas dedicadas ao bebê e exibir a barriga pela primeira vez. Já no último domingo, 14, a artista deu detalhes sobre a descoberta e compartilhou a reação da família e amigos próximos com a novidade.

Em entrevista ao “Fantástico”, Iza contou que desconfiou da gravidez devido ao atraso da menstruação, quando, então, resolveu fazer o teste. “Entrei no banheiro, o xixi lambeu o negócio [teste de gravidez] e apareceu o X. Aí pensei: ‘X, não tô grávida’. Só que um milésimo de segundo depois, bateu a bigorna na minha cabeça e eu falei: ‘Não, cara. X não é negativo, não. Eu acho que eu tô grávida. Caraca, eu tô grávida de mais de três semanas’”, relembrou a cantora.

Uma semana após a descoberta, Iza contou a novidade para Yuri. O momento não foi registrado em vídeo, mas ficou gravado na memória da artista. “Ele começou a correr pelo quarto, abriu a janela e gritou: ‘Eu vou ser pai'”, contou.

No Instagram, ela reuniu em vídeo as reações de sua mãe e outros familiares e amigos com o anúncio da gravidez. “Algumas reações maravilhosas eu não tive emocional, nem perspicácia, pra filmar. Mas viver tudo isso rodeada de tanto amor é muito mais gostoso”, legendou Iza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)