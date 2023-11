Ivete Sangalo dá bronca em mulher que reclamou de música em seu show: ‘Vou cantar quantas vezes eu quiser’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/11/2023 - 16:24 Para compartilhar:

Sem papas na língua! No último final de semana, Ivete Sangalo, 51, deu uma verdadeira bronca em uma mulher que reclamou da música que a artista estava cantando, durante sua apresentação em um trio elétrico no bloco Village no Pré-Caju, realizado em Sergipe.

Na ocasião, a cantora baiana estava cantando a música “Poderosa”, de Thiaguinho, quando observou uma fã fazendo sinal negativo. “Você está dizendo o que minha irmã? Ela falou assim ‘Essa música tá ruim’. Não está não, essa música é maravilhosa”, disparou Ivete.

“Vou lhe dizer uma coisa, vou cantar ela quantas vezes eu quiser. Que coisa! A pessoa pega uma música dessa e faz sinal negativo]para música. Pelo amor de Deus, o mundo neste exato momento está vivendo uma das maiores guerras que a gente já viu. Estamos aqui fazendo festa, confraternizando…”, completou a famosa.

Assista ao vídeo do momento da bronca de Ivete:

MEU DEUS ESSA QUERIDA PODIA TER DORMIDO SEM ESSA LAPADA DA IVETE SOCORRO, AMEI pic.twitter.com/8tmPIPFMyq — rEUGE-se (@eugezinho) November 4, 2023

