Após boatos de separação, Biancardi está na mansão de Neymar para comemorar mesversário da filha

Voltaram? Após boatos de que Neymar e Bruna Biancardi teriam terminado a namoro, parece que pode acontecer um remember em breve. Segundo uma fonte de IstoÉ Gente, a influenciadora está na mansão do jogador do Al-Hilal, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O motivo seria para comemorar o mesversário da filha do casal, Mavie, que completa um mês de vida nesta segunda-feira, 6 de outubro.

Ao fazer uma publicidade em seu perfil no Instagram, na manhã de hoje, Bruna aparece na área externa da casa de Neymar, onde é possível ver a piscina da luxuosa residência.

Mesversário simples e intimista

De acordo com o portal LeoDias, Biancardi optou por não comemorar a data com um festão, mas sim uma cerimônia bem intimista, apenas para familiares e amigos próximos.

Novas traições de Neymar

Neymar, que está no Brasil para se recuperar de uma lesão no joelho sofrida durante partida pela Seleção Brasileira, promoveu uma festa de dois dias em sua mansão em Mangaratiba, na semana passada. Segundo Leo Dias, a lesão não atrapalhou a badalação do menino Ney, que dançou e ainda ficou com uma loira no local.

Ao saber da nova pulada de cerca do até então namorado, Bruna Biancardi usou os Stories do Instagram para mandar uma indireta para o craque. A influenciadora compartilhou uma reflexão que dizia: “Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que ela faz”.

Revoltado com a repercussão de sua ‘festinha’, Neymar postou uma frase reflexiva na rede social: “Cuidar de nossas próprias vidas já é algo tão complicado, então para que falar da vida alheia? Cada um tem suas próprias razões para fazerem o que fazem, para serem o que são. Viva a sua própria vida, faça os seus dias mais felizes e deixe cada um encontrar a paz da sua maneira!”.

