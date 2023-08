Irmão de Matheus e Kauan é preso em Goiás suspeito de tentativa de homicídio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/08/2023 - 21:18 Compartilhe

A Polícia Militar de Goiás (PM-GO) prendeu, na tarde desta sexta (11), Marcos Vinícius Aleixo Pinto, 29 anos, irmão da dupla sertaneja Matheus e Kauan.

Ele foi levado por suspeita de tentativa de homicídio após esfaquear o primo de sua ex-mulher. O caso aconteceu na cidade de Itapuranga, no interior do estado.

O rapaz teria sido preso em flagrante e a faca usada na ação foi apreendida.

Segundo informações do portal g1, a ex-mulher de Marcos teria contado à polícia que estava saindo da casa dele com o filho de três anos quando o suspeito teria empunhando uma faca e, de forma inesperada, golpeou a vítima no lado esquerdo das costas.

Ainda de acordo com o portal g1, a ex-mulher e o primo foram para o hospital, de onde a Polícia Militar (PM) foi acionada.

Marcos teria sido localizado na zona rural de Itapuranga.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Matheus & Kauan (@matheusekauan)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias