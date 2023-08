Irina Shayk rompe amizades para proteger romance com Tom Brady, ex de Gisele Bündchen, diz site

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/08/2023 - 14:38 Compartilhe

A modelo russa Irina Shayk está investindo alto na relação com o jogador da NFL Tom Brady, ex-marido da top model brasileira Gisele Bündchen.

Com receio de que boatos possam assustar o seu affair, ela estaria até rompendo amizades para que o romance engate de verdade.

É o que afirma o site Page Six, em publicação recente. A modelo teria optado por se afastar de pessoas que poderiam vazar informações sobre o casal a fim de evitar situações constrangedoras.

De acordo com o site, uma fonte próxima de Shayk teria informado que ela estreitou sua rede de relacionamentos por causa do namorado.

“Ela tem medo de que rumores estranhos possam assustá-lo”, teria a fonte declarado.

Os dois foram fotografados juntos no dia 24 de julho dentro do carro dele, aparentemente após um encontro de fim de semana no apartamento do astro da NFL, na cidade de Los Angeles.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tom Brady (@tombrady)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias