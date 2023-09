Inundações matam ao menos 2 mil pessoas na Líbia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/09/2023 - 18:01 Compartilhe

BENGASI, 11 SET (ANSA) – O governo da Cirenaica, região declarada independente na costa da Líbia, informou nesta segunda-feira (11) que ao menos 2 mil pessoas morreram em decorrência da passagem da tempestade Daniel – agora com status de furacão – e há ainda milhares desaparecidas.

Para essa porção oriental da Líbia, o fenômeno é uma hecatombe sem precedentes, especialmente na cidade portuária de Derna, com mais de 100 mil habitantes e banhada pelo Mediterrâneo, que aparece em fotos e vídeos dramaticamente submersa pela água.

Em Derna, duas barragens colapsaram, liberando mais de 33 milhões de metros cúbicos de água, gerando enormes inundações.

A região anunciou dois dias de feriado para todos os setores, com exceção de serviços de segurança, sanitários e de emergência.

A área, ao leste da Líbia, contém os principais terminais petrolíferos do país.

O vice-premiê e ministro das Relações Internacionais da Itália, Antonio Tajani, disse no Twitter: “O governo italiano está acompanhando com atenção as consequências das enchentes.

Estamos em contato com as autoridades líbicas para avaliar o tipo de ajuda a enviar imediatamente. No momento não há italianos atingidos”. (ANSA).

