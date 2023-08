Internautas apontam fraude em vídeo antigo de Virginia Fonseca: ‘Desespero por vender’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/08/2023 - 23:31 Compartilhe

Virginia Fonseca voltou a virar assunto nas redes sociais nesta semana após ter tido um vídeo antigo resgatado por internautas. No registro em questão, a influenciadora lava o rosto e “tenta” remover o batom que está usando, sem sucesso. Usuários do Twitter, entretanto, apontaram que a esposa de Zé Felipe estaria fingindo dificuldade.

“Ô gente, se esse batom da WePink soubesse o sono que eu estou, ele sairia mais fácil”, escreveu a influenciadora, em um dos stories publicados em seu Instagram. Ela refere-se à sua marca de cosméticos.

No vídeo seguinte, Virginia surge repetindo o processo. No entanto, um detalhe chama a atenção: ela está com os lábios aparentemente mais vermelhos do que no vídeo anterior, o que fez com que internautas acreditassem que ela teria reaplicado o produto.

“Não pode ser real isso!!! Batom sai e volta quase intacto […] O desespero por vender é bizarro e faz ela falar e fazer coisas surreais”, escreveu uma usuária da plataforma.

“O hobby de Virginia é fazer o povo de besta […] Quase tudo dessa mulher é ‘trambicagem'”, criticou outra.

