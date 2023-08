Internada após cirurgia, Preta Gil mostra encontro emocionante com Simony: ‘Luz pura’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/08/2023 - 1:55 Compartilhe

Preta Gil emocionou seguidores nesta terça-feira, 29, com um vídeo de seu encontro com Simony. As cantoras estiveram juntas no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde Preta está internada após uma cirurgia para retirada de seu tumor no intestino.

“Como esperei por esse encontro. Você é luz pura, sua força me dá força, obrigada por não soltar minha mão durante esse tratamento! Te amo. Vamos juntas receber essa cura que já veio pra nós!”, escreveu Preta, em seu Instagram. Isso porque Simony também esteve em tratamento contra um câncer no intestino recentemente.

No vídeo publicado, as amigas aparecem se abraçando em meio a lágrimas. Veja:

Diagnóstico das cantoras

Simony foi diagnosticada com câncer no intestino em agosto de 2022 e prontamente iniciou o tratamento contra a doença. Ela recebeu alta em dezembro mas, posteriormente, teve de retomar as sessões de quimioterapia e radioterapia devido à agressividade da doença. Recentemente, ela realizou sua última sessão de quimioterapia.

Preta, por sua vez, recebeu o diagnóstico em janeiro de 2023. Ela realizou sessões de quimioterapia e radioterapia até junho e passou pela cirurgia para retirada do tumor no dia 16 de agosto.

