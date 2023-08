Simony realiza última sessão de quimioterapia e celebra: ‘Deus é maravilhoso’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/08/2023 - 21:38 Compartilhe

A cantora Simony, 47 anos, compartilhou com os fãs um momento de grande felicidade, nesta terça-feira (15).

Ela celebrou mais uma etapa do tratamento concluída ao realizar sua última sessão de quimioterapia.

“Última sessão de quimio. Deus é maravilhoso”, escreveu a artista ao publicar um vídeo nos Stories de seu Instagram.

A ex-Balão Mágico foi diagnosticada com câncer no intestino, em agosto do ano passado após a realização de uma bateria de exames e, desde então, vem se dedicando ao tratamento contra a doença.

Já em 2023, após afirmar que estava curada da doença, ela passou por incertezas no diagnóstico e precisou reiniciar o tratamento.

