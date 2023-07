Investimento em infraestrutura de cloud cresce 15% em um ano, aponta IDC

O investimento em servidores, storage e outros equipamentos adquiridos para implementação de serviços de nuvem cresceu 15% nos primeiros três meses do ano, em relação a 2022, aponta o IDC. Segundo o instituto, foram investidos globalmente US$ 21 bilhões no segmento. Para este ano, o instituto espera um aumento de 7,3%, com um gasto total de US$ 96 bilhões.

Um dos motores para este aumento é o crescimento das aplicações de Inteligência Artificial, que demandam grande capacidade de processamento e armazenamento. O IDC projeta ainda que nos próximos quatro anos os investimentos em infraestrutura de nuvem devem aumentar, enquanto os aportes em instalações on-premises devem cair. Neste primeiro trimestre, os investimentos em infraestrutura on-premises caíram 0,9%, totalizando US$ 13 bilhões, aponta o instituto.

Outro fator que contribuiu para o aumento de gastos foi o impacto da inflação no custo de processadores, servidores e outros equipamentos.

