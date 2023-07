Influenciadores e ex-BBBs violam carro em exposição e recebem críticas do dono: ‘Infantil’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 13:56 Compartilhe

Nesta terça-feira, 25, dois ex-participantes do Big Brother Brasil e mais quatro ex-integrantes do reality Casamento às Cegas receberam um alerta do influenciador de carros Tiago Kfouri. O youtuber publicou um vídeo em sua conta no Instagram no qual relata o comportamento “infantil” dos influenciadores que violaram seu carro, um Gol GLR.

Eles chamou a atenção dos ex-BBBs Ricardo Alface e Cezar Black e de Lissio Fiod, Rodrigo Vaisemberg, Shayan Haghbin e Daniel Manzoni. Durante uma exposição de carros antigos, os rapazes teriam encostado no carro de Tiago.

Rodrigo Vaisemberg, um dos ex-participantes, chegou a subir no teto do veículo que estava em exibição. Segundo o youtuber, todos que participaram do ato “não têm conhecimento sobre o mundo dos carros.”

“Não são pessoas educadas e não são pessoas do meio dos carros”, desabafou. “Dessas seis pessoas, cinco me mandaram mensagens pedindo desculpas, que estavam arrependidos e não deveriam ter feito […] Eu falei que a atitude foi extremamente infantil, subir no carro, colocar a mão e mexer”, relatou Tiago.

O youtuber ainda avaliou a educação dos rapazes diante do incidente. “Tem um princípio básico de educação que muitos pais dão para os seus filhos e é a forma como eu faço questão de instruir minha filha, que é ‘Não é seu, você não ponha a mão, você não toca. Você olha, você admira’”, pontuou.

‘Me senti extremamente invadido’

Em determinado momento, Tiago explica o valor sentimental que o carro possui e diz que o veículo está com ele há 14 anos. De acordo com o colecionador, o carro já passou por diversas situações inusitadas e queria trazer o modelo para o evento que acontece em Interlagos, em São Paulo, para que as pessoas pudessem observar e tirar fotos.

“[O carro] já foi exposto no maior evento do mundo de carros customizados e estava aqui porque, gentilmente, eu queria ver ele exposto neste evento”, comentou. Tiago ainda reiterou que não colocou nenhum tipo de proteção no veículo e fez questão de deixar o capô e as portas abertas.

“Vocês promoveram da maneira errada, vocês foram apresentados para o meio dos carros da pior maneira que vocês poderiam, porque as pessoas realmente conheceram quem vocês são quando não colocam limite para vocês. Então, eu lamento muito pelo ocorrido, me senti extremamente invadido”, frisou.

“Dá nojo de olhar pro meu carro com as marcas de dedos, com marca de bunda no teto, de perna (…) Enfim, tudo isso vai passar, eu vou dar um belo banho no carro, vou dar um belo banho de sal grosso e eu torço para que esse tipo de coisa não aconteça mais.”

