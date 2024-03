Homens armados sequestram mais de 280 alunos de escola no noroeste da Nigéria

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/03/2024 - 6:01 Para compartilhar:

Homens armados sequestraram mais de 280 alunos durante um ataque contra uma escola no noroeste da Nigéria, informaram um professor e um morador da região.

Os sequestros em massa para obtenção de resgate são frequentes no país mais populoso de África, em particular contra centros de ensino, embora os ataques tenham registrado uma queda nos últimos anos.

As autoridades do estado de Kaduna confirmaram o ataque de quinta-feira (7) na escola Kuriga, mas não informaram o número de reféns, que ainda estão sendo contabilizados.

Um professor da escola, Sani Abdullahi, disse que alguns funcionários e alunos conseguiram escapar enquanto os criminosos atiraram para o alto.

“Na escola de Ensino Médio de Kuriga há 187 desaparecidos, enquanto na escola do Ensino Fundamental 125 crianças desapareceram, mas 25 retornaram”, disse.

Um morador da região, Muhammad Adam, compartilhou com a AFP um balanço similar.

“Mais de 280 foram sequestrados. Em um primeiro momento, nós pensamos que eram 200, mas após uma contagem detalhada, determinamos que o número de crianças sequestradas supera 280”, afirmou.

Até o momento, nem as autoridades locais nem a polícia divulgaram números de pessoas sequestradas.

Nos últimos anos, grupos criminosos atacaram várias escolas na Nigéria, em particular nas zonas rurais do noroeste do país.

