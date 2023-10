Homem é multado em R$ 7,4 milhões após ultrapassar limite de velocidade em rodovia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2023 - 14:09 Para compartilhar:

Um homem foi multado por excesso de velocidade e ficou aterrorizado quando descobriu que o valor que ele deveria pagar pela sua infração contabilizava 1,4 milhão de dólares (cerca de R$7,4 milhões), em Savannah, nos EUA. O caso ocorreu no dia 2 de setembro quando Connor Cato estava dirigindo para a sua casa em uma rodovia, momento em que foi parado pela polícia do estado, ele estava a uma velocidade de 145 quilômetros por hora em uma via cujo limite era 90 km/h.

Resumo:

O americano ligou para as autoridades questionando o valor da multa, mas foi informado de que deveria pagar ou comparecer ao tribunal;

O limite para multas de trânsito no estado da Geórgia é de no máximo mil dólares (cerca de R$5 mil) e o que ocorreu foi um erro na linguagem da programação do software usado para exibir a quantia das infrações;

Como o tipo de multa que Connor Cato recebeu só pode ser resolvido no tribunal, um juiz irá determinar o real valor que deverá ser pago pelo americano.

Cato disse à emissora WSAV que já tinha uma noção da multa “super speeder” que ele iria levar, quando o motorista está em uma velocidade a cerca de 56 quilômetros por hora a mais do que o limite, mas não imaginava as proporções do valor que seria cobrado.

Depois de conferir a multa pelo celular, o homem teria ligado para as autoridades questionando a quantia e se não teria sido um erro de digitação. “1,4 milhão de dólares a mulher me disse no telefone. Eu falei ‘Isso não pode ser uma falha?’ e ela me respondeu: ‘Não senhor, ou você paga, ou vai ao tribunal no dia 21 de dezembro às 13h30”, disse Cato em entrevista.

O advogado de defesa criminal Sneh Patel, que também falou com a emissora, explicou que multas de trânsito na Geórgia, estado onde o caso aconteceu, não podem ultrapassar o valor de mil dólares (cerca de R$5 mil). “Isso é uma quantia cobrada pela Justiça em casos de tráfico de drogas, assassinatos e agressões com agravante, algo dessa natureza.”

A cidade de Savannah esclareceu, por meio do porta-voz Joshua Peacock, que o sistema do software coloca como padrão o valor de $ 999.999,99 mais os gastos com a Justiça, já que ir ao tribunal é a única forma de resolver a multa “super speeder”. “Não queremos assustar ou forçar as pessoas a irem ao júri. Os programadores usaram o maior número possível apenas porque é obrigatório comparecer à corte nessas situações e não possuem valor definido quando emitidos pela polícia.”

Ao final, o juiz responsável pelo caso irá definir o valor da multa que Connor Cato terá de pagar, já que o valor milionário deve ser desconsiderado. “Estamos trabalhando para ajustar a linguagem do nosso software para evitar confusões futuras”, complementou o porta-voz.

