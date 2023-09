Henrique & Juliano aparecem de surpresa em show de Rayane & Rafaela em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/09/2023 - 10:31 Compartilhe

Rayane & Rafaela vem ganhando destaque no sertanejo, a dupla recentemente foi apadrinhada pelos irmãos tocantinenses Henrique & Juliano. Após o lançamento do primeiro “EP Ao vivo”, as amigas mineiras viram seus ouvintes mensais triplicarem de 40 mil para mais 1,5 milhões.

Aproveitando o destaque, Rayane & Rafaela desembarcaram em São Paulo para uma apresentação na casa noturna Vila JK na noite de quarta-feira, 20. Um show regado a modão com uma surpresa para lá de especial para as cantores e o público.

Henrique & Juliano subiram no palco para cantar “Ali Te Ama”, música em parceria com Rayane & Rafaela, e a dupla não conteve a emoção. Pulando de alegria as artistas comemoraram: “É sempre uma honra para nós receber esses meninos no palco, eles são mais que nossos empresários, são inspiração e luz para a gente. Ainda na ocasião, os tocantinenses aproveitaram para dar uma palhinha de “Acordo” para a plateia.

A noite seguiu ainda mais animada após a surpresa. Rayane & Rafaela apresentaram suas canção ao público e demonstraram que estão prontas para conquistar ainda mais espaço no meio.

