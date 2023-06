Heloísa Périssé e Ingrid Guimarães trocam declarações na TV: ‘A gente é família’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2023 - 8:36 Compartilhe

Amigas de longa data, Heloísa Périssé e Ingrid Guimarães trocaram declarações no “Domingão com Huck”, no último domingo (25). Na ocasião, elas relembraram antigas parcerias de trabalho, destacando que as fortaleceram como profissionais e as tornaram irmãs.

Heloísa surgiu de surpresa no telão da atração para homenagear Ingrid, que ficou emocionada. “Não é com qualquer pessoa que você faz ‘Cócegas’, no Brasil inteiro, durante 11 anos, não é, meu amor? Mais de 6 milhões de pessoas assistiram à nossa peça”, relembrou a loira.

A atriz prosseguiu relembrando alguns trabalhos que fizeram juntas: “Sabe o que nós somos? Uma alma feliz. A nossa parceria é de sucesso. Fizemos o ‘Cócegas’, o ‘Cosquinha’, depois, ‘Sob Nova Direção’. Chegou uma hora que a gente tinha que se separar porque não tinha mais o que fazer juntas”.

“Eu sei que sou uma mulher de fé, isso é um fato. Agora, a força que eu aprendi na minha vida eu me espelhei em você. Você é uma pessoa forte. (…) Eu te amo”, completou Heloísa.

Em resposta, Ingrid demonstrou reciprocidade aos sentimentos e demonstrou gratidão pela amiga. “Eu estou onde estou por causa dela. (…) A gente passou por muitas coisas e, hoje, a gente é família, é irmã. Eu te amo”, declarou.

