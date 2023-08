Guarani vence, tira Sport da liderança e encosta no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/08/2023 - 23:45 Compartilhe

O Guarani voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. O time bugrino derrotou o até então líder Sport por 3 a 1 nesta sexta-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 24ª rodada. De quebra, está de volta na briga pelo acesso.

Com o resultado, o Guarani terminou a noite na sexta colocação, com 40 pontos, dois a menos do que o Vila Nova, quarto colocado. O Sport caiu para o segundo lugar, com 45. O Vitória é o líder, com 47.

Os dez minutos iniciais do Guarani foram impiedosos. O time foi no embalo da torcida e abriu o placar logo aos quatro minutos. Após bela jogada entre Matheus Barbosa e Bruno José, a bola chegou até Bruno Mendes na entrada da área. O camisa 9 precisou finalizar duas vezes para fazer 1 a 0.

O segundo foi aos nove minutos. Pegorari jogou a bola para frente, Matheus Barbosa desviou e fez a bola chegar em Bruno Mendes, que deu um leve desvio para João Victor. Ele disparou pela direita, foi até a linha de fundo e rolou para trás. Bruninho bateu e mandou no fundo das redes.

Apesar da desvantagem, o Sport não desistiu e conseguiu diminuir aos 26 minutos após o árbitro marcar pênalti em toque de mão de Lucão. Ronaldo Henrique foi para a cobrança, deslocou Pegorari e marcou.

Mas a noite era mesmo do Guarani. Aos 34 minutos, Mayk tabelou com João Victor, cortou a marcação e rolou para Matheus Barbosa fazer 3 a 1. A resposta foi com Vagner Love, que desperdiçou grande oportunidade de diminuir para o Sport.

No segundo tempo, o Guarani continuou melhor e teve grande chance de fazer o quarto aos sete minutos. Bruno José partiu em velocidade pelo lado direito, foi até a linha de fundo e cruzou. João Victor subiu sozinho e mandou no travessão.

Com uma boa vantagem no marcador, o Guarani recuou e chamou o Sport para o seu campo de defesa. O time pernambucano, no entanto, não estava em uma noite inspirada e acabou sendo anulado pelo time bugrino, que confirmou a vitória.

O Sport volta a campo na sexta-feira, às 21h30, diante do Ituano, na Ilha do Retiro, no Recife (PE). No dia seguinte, às 17h, o Guarani visita o Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luís (MA).

FICHA TÉCNICA

GUARANI 3 X 1 SPORT

GUARANI – Pegorari; Diogo Mateus, Alan Santos (Wálber), Lucão e Mayk (Caíque Silva); Matheus Barbosa, Lucas Araújo (Bernardo) e Bruninho (Wenderson); Bruno José, Bruno Mendes (Derek) e João Victor. Técnico: Umberto Louzer.

SPORT – Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Victor Gabriel (Labandeira); Ronaldo Henrique (Alan Ruiz), Fabinho (Fábio Matheus), Edinho (Peglow) e Jorginho, Luciano Juba; Vagner Love (Fabrício Daniel). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS – Bruno Mendes, aos quatro, Bruninho, aos nove, Ronaldo Henrique, aos 26, e Matheus Barbosa, aos 35 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alan Santos, dEREK e Diogo Mateus (Guarani); Fabinho (Sport).

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA – R$ 107.680,00.





PÚBLICO – 5.275 torcedores.

LOCAL – Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

