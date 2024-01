Grávida, Leticia Cazarré diz que não vacinou os cincos filhos contra a Covid-19

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/01/2024 - 20:52 Para compartilhar:

Leticia Cazarré, 39 anos, contou a seus seguidores no Instagram, nesta sexta-feira, 12, que não vacinou os filhos contra a Covid-19. Esposa do ator Juliano Cazarré, ela está no quarto mês de gestação à espera do sexto filho do casal.

A personal stylist abriu uma caixinha de perguntas nos Stories e foi questionada por uma seguidora sobre a imunização das crianças com a doença que causou uma pandemia há quatro anos.

Leticia, que também é bióloga, afirmou que seguiu a carteira de vacinação dos herdeiros com rigor, deixando de fora somente a imunização contra a doença.

“Dou absolutamente todas as vacinas. Nunca dei a vacina do covid porque não acho que compense o risco à saúde deles”, escreveu ela.

A stylist e o ator são pais de Vicente, de 11 anos, Inácio, 10, Gaspar, 3, Maria Madalena, 2, e Maria Guilhermina, de 1. Católicos, Leticia e Juliano já falaram sobre métodos contraceptivos e disseram usar somente a famosa tabelinha.

Vacina contra Covid-19 no PNI

O Ministério da Saúde anunciou a inclusão da vacina Covid-19 no Calendário Nacional de Vacinação (PNI) para pequenos de 6 meses a 5 anos.

Também serão incluídos grupos com maior risco de desenvolver as formas graves da doença, como idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas e pessoas com comorbidade.

A decisão, segundo a ministra da Saúde, Nísia Trindade, considera o aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) entre as crianças no Brasil.

Assim como já ocorre com o imunizante contra a Influenza (o vírus da gripe), as vacinas contra a Covid-19 serão remodeladas a cada ano. A incorporação da vacina contra a Covid-19 no PNI segue diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS).

