Grávida, Jeniffer Nascimento mostra a barriga na TV e faz apresentação emocionante

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/10/2023 - 13:47 Compartilhe

Grávida pela primeira vez, a atriz Jeniffer Nascimento participou do aniversário de 23 anos do “Altas Horas“, na TV Globo, neste sábado, 14. A ocasião foi dedicada ao Dia das Crianças e contou com uma apresentação emocionante da artista.

A canção escolhida foi “Livre Estou“, que compõe a trilha sonora de “Frozen – Uma Aventura“. Além de fazer toda a plateia cantar, Jeniffer também fez crianças não conterem às lágrimas. No Instagram, ela compartilhou o momento e destacou gratidão.

“Que emoção cantar ‘Livre Estou’ no ‘Altas Horas’ com a minha filhota na barriga. Gratidão, Serginho Groisman, pelo convite e carinho de sempre! Vida longa ao ‘Altas Horas'”, escreveu a artista.

O momento emocionante também marcou a primeira vez que Jeniffer exibe a barriga de grávida na televisão. A atriz está de sete meses.

simplesmente amando o altas horas de hoje pic.twitter.com/30IEWGqYi0 — paiva (@paiva) October 15, 2023

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias