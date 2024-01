Graciele Lacerda rebate seguidora que sugeriu criar perfil fake para criticar Wanessa no ‘BBB24’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/01/2024 - 18:13 Para compartilhar:

A influenciadora Graciele Lacerda, 43 anos, não rebateu uma seguidora que questionou se ele criaria perfil fake no Instagram para criticar a primogênita de seu noivo, o sertanejo Zezé Di Camargo, 61, Wanessa Camargo, que está confinada no BBB24 (TV Globo).

Após publicar uma foto de biquíni na plataforma, na última segunda-feira, uma internauta enviou a pergunta nos comentários.

“Não vai criar perfil falso pra espalhar mentira da Wanessa como você destilava o ódio?”, disparou a usuária do Instagram.

A influenciadora não deixou a provocação passar em branco e fez questão de rebater.

“Meu amor, quem fez os comentários, se você não sabe, já está provado na Justiça que não fui eu. Usaram de maldade um perfil que era meu com comentários para sujar meu nome. Mas Deus é fiel”, garantiu ela.

No ano passado, a família do cantor se vou em meio a polêmicas após a divulgação de que Graciele estaria mantendo um perfil fake no Instagram para atacar a ex-esposa e os filhos de seu noivo.

Apesar das brigas, ela e Zezé declararam torcida para Wanessa no reality show global.

