Giovanna Lancellotti afirma que ‘pediu permissão’ para namorar ex de Anitta: ‘Liguei para ela’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/08/2023 - 9:55 Compartilhe

A atriz Giovanna Lancellotti, de 30 anos, revelou que ligou para a cantora Anitta antes de ficar e começar a namorar com Gabriel David, dirigente da Beija-Flor de Nilópolis, premiada escola de samba do Rio de Janeiro.

Durante participação no podcast ‘Quem Pode, Pod!’, apresentado pelas atrizes Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, Lancellotti confessou que entrou em contato com Anitta para confirmar se estava tudo bem pra cantora um possível envolvimento da atriz com Gabriel, que já se envolveu com a ‘Girl From Rio’ no passado.

“Antes de ficar com ele, eu liguei para ela e falei: ‘Escuta, tem um ex seu aqui, tá com cheiro de rolar alguma coisa. Tudo bem? Claro! Vocês vão namorar com certeza’. E eu tenho um áudio dela falando: ‘Vocês vão namorar com certeza. Você vai ser rainha de bateria’”, contou Giovanna.

No bate-papo com as atrizes, Lancellotti ainda detalhou o relacionamento com Gabriel, que tem uma vida agitada, enquanto a atriz prefere ficar em casa na semana.

“Eu adoro ficar quatro dias por semana em casa, de boa, vendo filme. O Gabriel, ou ele tem um rolê, um jantar, ficar em casa vendo filmes deve ser a morte para ele. Mas, quando me proponho a sair, eu vou sair e ficar até o final. E aí ele fica em pânico, ele quer ir embora, ele não bebe muito, ele não quer ficar até tão tarde. E eu, uma vez que fui, maquiada, com o cabelo feito… Ele fala: ‘Pô, você não sabe sair de leve’. Eu falo: ‘Ou eu fico em casa ou eu vou sair. Não tem meio termo’”, completou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias