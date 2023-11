Fora de casa, Vasco tenta surpreender Athletico-PR para manter reação no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/11/2023 - 7:30 Para compartilhar:

O Vasco terá um desafio bem complicado para se manter fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 19h30, visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 35ª rodada. O adversário, apesar de não viver bom momento, é muito forte jogando em casa e briga por uma vaga na Copa Libertadores da América.

No meio da semana, o Vasco fez um jogo atrasado com o Cruzeiro, concorrente direto na luta pela permanência, e empatou por 2 a 2. Com isso, aparece em 15º lugar com 41 pontos, três a mais do que o Bahia, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 38. O time carioca ainda está há cinco jogos invicto, sendo três vitórias e dois empates.

Ramón Díaz será obrigado a mudar a escalação inicial que enfrentou o Cruzeiro porque o atacante Rossi foi expulso depois de ter sido substituído. O Vasco não tem um substituto claro para manter a velocidade. Marlon Gomes, recuperado de lesão, sentiu a falta de ritmo no último jogo, mas é opção, assim como Sebástian Ferreira.

Outra mudança pode ocorrer na lateral-direita, pois Paulo Henrique está de volta após cumprir suspensão. Se voltar, Puma Rodríguez fica como opção no banco de reservas. No meio-campo, Praxedes não vem jogando bem, mas Jair também não está em seu melhor momento.

Apesar do peso da reta final e jogos difíceis, Ramón Díaz voltou a pedir para o elenco focar apenas no próximo jogo. “Temos claro com os jogadores e com a comissão é que pensaremos jogo a jogo porque tudo muda muito rápido. Temos que estar tranquilos, lutar até o final, porque teremos partidas importantes. Estamos demonstrando muito caráter e atitude nos últimos jogos. Não está nada definido e garanto que vamos lutar com todos.”

O Athletico não vive bom momento e busca encerrar o jejum que já dura cinco jogos, sendo três empates e duas derrotas. Nos últimos dois jogos, empatou por 1 a 1 com Fortaleza e Bahia. Em sétimo lugar, soma 51 pontos e ainda acredita no G-6, embora o sexto colocado Atlético-MG já tenha 57.

Dentro de casa, porém, o Athletico manteve sua força e não perde há 13 partidas, sendo seis vitórias e sete empates. No total, são 17 jogos, nove vitórias, sete empates e apenas uma derrota, para o Grêmio, por 2 a 1, em 27 de maio, ou seja, há seis meses.

O técnico Wesley Carvalho terá o retorno de Erick no meio-campo após cumprir suspensão. Ele deve entrar no lugar de Hugo Moura. Outras novidades podem ser Vitor Roque e Madson, que estão recuperados de lesão e devem aparecer entre os relacionados.

O goleiro Bento, o lateral-esquerdo e zagueiro Esquivel, o meia Canobbio e o atacante Zapelli, convocados na Data Fifa, voltaram e serão titulares. Alex Santana, Rômulo, Pablo, Kaique Rocha e Vidal seguem no departamento médico.

Antes da Data Fifa, Wesley Carvalho admitiu que o Athletico estava cansado. Com a parada, garantiu que o time irá lutar até o fim. “Não é fácil competir em alta performance, correndo e se desgastando muito, física e mentalmente. Os jogadores se cobram muito e isso gera desgaste. Não vamos desistir nunca. É o nosso perfil, o perfil do clube. Temos que continuar lutando.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias