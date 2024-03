Filme comovente com Tom Hanks que passeia pela história americana será exibido na Globo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/03/2024 - 13:19 Para compartilhar:

Forrest Gump – O Contador de Histórias é um desses filmes universais capazes de gerar identificação com diferentes pessoas e emocionar a todos – ainda que se trate de uma história tipicamente americana. Protagonizado por Tom Hanks, o longa-metragem será exibido na Globo na madrugada de sábado, 30, na faixa das 2h25, como parte da programação do Corujão.

Sentado em um banco em um ponto de ônibus, Forrest conta para quem quiser ouvir sua trajetória de vida: uma narrativa comovente que acompanha eventos importantes da história dos Estados Unidos. Apesar de uma deficiência física que requeria o uso de um aparelho para as pernas na infância, o protagonista carrega tenras memórias desse período da vida, que incluem um encontro com um novato Elvis Presley. Na juventude, torna-se um astro do esporte; mais tarde, já adulto, se alista no Exército Americano e é enviado para a Guerra do Vietnã. Essa é apenas uma parcela de sua jornada.

Forrest acaba conhecendo mais de um presidente americano e outras figuras proeminentes de sua época, mas o fator de maior peso em suas memórias é a saudade que carrega de Jenny Curran (Robin Wright), sua melhor amiga de infância e eterna paixão.

Lançado em 1994, o filme foi um sucesso de bilheteria, conquistou prêmios importantes do cinema e se tornou um clássico americano. Só no Oscar, faturou seis estatuetas, incluindo as categorias de melhor filme, melhor diretor, para Robert Zemeckis, e melhor ator, para Hanks.

O filme também está disponível em plataformas de streaming como Prime Video, onde pode ser alugado por R$ 6,90.

