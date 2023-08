Filho de Arnold Schwarzenegger chama atenção por semelhança com o ator

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/08/2023 - 4:07 Compartilhe

Joseph Baena, filho caçula de Arnold Schwarzenegger, tem impressionado internautas por sua semelhança com o ator. Fruto de um relacionamento extraconjugal do ator com uma funcionária, Baena seguiu os passos do pai e se tornou ator e fisiculturista.

No domingo, 20, o jovem de 25 anos publicou um clique que captou a intenção de seguidores. “Pronto para o furacão Hillary”, escreveu, na legenda do post em seu Instagram. Na foto, ele veste apenas cueca e mostra o físico invejável.

“Na estrada para se tornar o Arnold 2.0”, escreveu um internauta, nos comentários. “Arnold está de volta”, brincou outro. “Estou espantado com a impressionante semelhança com seu pai”, constatou um terceiro.

Compare:

