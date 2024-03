Filha dos atores Bruce Willis e Demi Moore revela ter recebido diagnóstico de autismo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/03/2024 - 15:02 Para compartilhar:

Filha dos atores hollywoodianos Bruce Willis e Demi Moore, Tallulah Willis, de 30 anos, contou a seus seguidores nas redes sociais ter recebido diagnóstico de autismo. O espectro foi descoberto em 2023, mas somente agora ela fez a revelação.

Em uma publicação no seu perfil no Instagram, no último final de semana, a influenciadora resgatou um vídeo antigo em que ela aparece criança, participando de um evento, no colo do pai, enquanto esfrega a cabeça do astro e brinca com sua orelha.

+Diagnosticado com demência, Bruce Willis teve mais dias ruins do que bons nos últimos dois meses, diz site

+Esposa de Bruce Willis publicará um livro sobre cuidados enquanto o ator luta contra a demência

“Diga-me que você é autista sem me dizer que é autista”, escreveu a filha do astro na legenda, para surpresa dos fãs, que logo quiseram saber se ela havia sido diagnosticada.

Nas respostas, a influenciadora explicou que só soube no passado que tem o transtorno.

“Na verdade, esta é a primeira vez que compartilho publicamente meu diagnóstico. Descobri neste verão e mudou minha vida”, respondeu ela.

Os admiradores observaram as imagens e avaliaram que Bruce conseguiu lidar bem com a filha. “Ele entendeu a tarefa”, respondeu ela.

Outros seguidores aproveitaram para relatar que também tiveram diagnósticos tardios de autismo. “Sou uma mulher de 55 anos e só descobri que era autista em outubro de 2022”, contou uma fã.

Atualmente, o ator Bruce Willis vive recluso, aos cuidados da família, após ser diagnosticado com demência frontotemporal.

O astro da franquia “Duro de Matar” e Demi Moore, estrela de “Ghost – Do Outro Lado da Vida”, se casaram em novembro de 1987 e se separaram em 2000. Além de Tallulah Willis, eles são pais de Rummer Willis, 35 anos, e de Scout La Rue, 32.

O ator tem ainda Mabel, 11, e Evelyn, 9, com a atual esposa, Emma Willis.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por tallulah (@buuski)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por tallulah (@buuski)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias