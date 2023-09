Felipeh Campos recebe nova proposta e se demite da Jovem Pan: ‘Não pude recusar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/09/2023 - 21:04 Compartilhe

O jornalista Felipeh Campos, 49 anos, usou as redes sociais para contar que deixou definitivamente a Jovem Pan, um ano após ter sido contratado pela emissora. Ele acaba de receber uma nova proposta e não conseguiu recusar.

Felipeh foi convidado a trabalhar na Kwai, um aplicativo de vídeos que é um dos patrocinadores oficiais de ‘A Fazenda 15’ (Record TV).

A novidade foi revelada na última quarta-feira, 28, por meio de um vídeo publicado no Instagram.

“Eu fui contratado pelo Kwai. Eles me contrataram não só para fazer o barulho no meu perfil pessoal, mas também para o próprio Kwai”, começou ele.

“Nós vamos fazer programetes, entrar com boletins de ‘A Fazenda’, vamos fazer absolutamente tudo. E foi uma história que eu não pude falar ‘não’. Eu não pude recusar quando o Kwai me contratou justamente para a gente poder fazer esse trabalho”, completou ele.

Já na legenda da publicação, ele se despediu da emissora.

“Há 365 dias eu assumia o entretenimento do ‘Morning Show’ pela Jovem Pan, e hoje me despeço através de novas propostas que surgem pelo caminho! Estou feliz? Sim, claro. Feliz por começar uma nova empreitada e satisfeito por ter entregado tudo por onde passei. Continuarei no ‘Link Podcast’, mas agora também no Kwai Brasil, fechou?”, finalizou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🎙Felipeh Campos 🇧🇷 (@felipehcampos)

