Fátima Bernardes estreia como nova apresentadora do GNT

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2023 - 16:32 Compartilhe

Fátima Bernardes estreia como apresentadora do GNT no segundo semestre deste ano. Com sua habilidade única para conduzir entrevistas, Fátima vai unir, a cada episódio do programa, duas personalidades de destaque que enfrentam desafios semelhantes.

Em um papo informal a três, os convidados vão compartilhar seus relatos, trocando experiências, dores, erros, acertos e recomeços que se esbarram, se assemelham e, em certa medida, se complementam. Em clima de identificação, o programa vai instigar papos saudáveis, que farão refletir e vão servir de exemplo para públicos de diversas faixas etárias.

“Estamos construindo um programa lindo, com um formato maravilhoso para o público, que vai amar. Serão conversas muito sinceras e reveladoras – que, do meu ponto de vista, são o ponto forte da atração – com personalidades que vão abrir o coração e o sorriso de todo mundo, claro. As gravações estão vindo aí e a previsão é que comecem em agosto”, explica Fátima, que segue na apresentação do ‘The Voice Kids’ e do ‘The Voice Brasil’ na TV Globo.

O programa está sendo idealizado por Carlos Jardim, que também será diretor e roteirista do projeto que contará com 10 episódios.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias